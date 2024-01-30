Швейцария начала передавать Германии Leopard 2

Вооруженные силы Швейцарии отправили в Германию девять боевых танков Leopard 2 из 25, которые передадут немецкому производителю Rheinmetall для списания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 30 января сообщил Департамент обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии.

Федеральное управление вооружений Швейцарии уже передало первые девять Leopard 2 в Германию по железной дороге. Еще девять танков планируется отправить в среду, 31 января, по железной дороге. Остальные будут вывозить автомобильным транспортом.

Танки приобретет немецкий оружейный концерн Rheinmetall для капитального ремонта. Те части танков, которые швейцарские военные еще могут эксплуатировать, концерн передаст обратно безвозмездно.

Кроме того, согласно договору между Швейцарией и Германией по Leopard 2, утвержденному в ноябре 2023 года, танки останутся в Германии или у партнеров Швейцарии в НАТО или ЕС и не будут отправлены в Украину.

На вооружении швейцарской армии сейчас находятся 134 основных боевых танка Leopard 2A4 WE, которые были модернизированы в рамках программы вооружения 2006 года.

Кроме того, армия имеет около девяти десятков боевых танков Leopard 2 A4, которые были списаны.

В прошлом июне правительство Швейцарии не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.

Швейцарию, как известно, критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное у нее оружие из соображений нейтралитета.