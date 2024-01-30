Кінець кризи в Північній Ірландії: уперше за два роки готуються сформувати уряд

Демократична юніоністська партія Північної Ірландії 30 січня погодилась припинити бойкот і повернутись до уряду, що знаменує завершення політичної кризи, яка тривала в регіоні з лютого 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після завершення громадянської війни в Північній Ірландії сформувалась спеціальна система розподілу влади в регіональному уряді, покликана збалансувати інтереси юніоністів (прихильників зближення з Британією) і республіканців (прихильників возз'єднання з Ірландією).

З лютого 2022-го Демократична юніоністська партія (ДЮП) бойкотувала формування уряду в Північній Ірландії. Цей крок вона пояснювала тим, що їй не подобаються умови торгівлі за угодою Британії з ЄС, які передбачають додаткові перевірки британських товарів, що потрапляють у Північну Ірландію.

У лютому 2023 року Велика Британія та ЄС домовилися про полегшення митних перевірок та інших перешкод для товарів, що переміщуються до Північної Ірландії з решти Сполученого Королівства. Але цього було недостатньо для ДЮП, яка продовжила бойкот.

Уряд Сполученого Королівства неодноразово погрожував оголосити в Північній Ірландії позачергові вибори через відсутність уряду. Останнє таке попередження пролунало минулого тижня, і після нього ДЮП зрештою погодилась на компроміс.

Як заявив лідер партії юніоністів Джеффрі Дональдсон, домовленості з урядом Британії "створюють основу для того, щоб наша партія висунула своїх членів до виконавчої влади Північної Ірландії, що сприятиме відновленню місцевих виборних інституцій". Це може призвести до того, що уряд у Белфасті відновить роботу протягом декількох наступних днів.

Ситуація, однак, ускладнюється тим, що після останніх виборів до Асамблеї Північної Ірландії більшість там мають республіканські партії, зокрема націоналістична "Шинн Фейн", яка виступає за вихід зі складу Сполученого Королівства. А отже, саме її представник може претендувати на посаду першого міністра (голови уряду).

Про те, як Brexit загострив напругу у Північній Ірландії, дивіться у розмові з експертом Олександром Краєвим, або читайте у статті Ірландський глухий кут: як Борис Джонсон створив проблему для Британії та ЄС.