Конец кризиса в Северной Ирландии: впервые за два года готовятся сформировать правительство

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии 30 января согласилась прекратить бойкот и вернуться в правительство, что знаменует завершение политического кризиса, который длился в регионе с февраля 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После завершения гражданской войны в Северной Ирландии сформировалась специальная система распределения власти в региональном правительстве, призванная сбалансировать интересы юнионистов (сторонников сближения с Британией) и республиканцев (сторонников воссоединения с Ирландией).

С февраля 2022-го Демократическая юнионистская партия (ДЮП) бойкотировала формирование правительства в Северной Ирландии. Этот шаг она объясняла тем, что ей не нравятся условия торговли по соглашению Британии с ЕС, которые предусматривают дополнительные проверки британских товаров, попадающих в Северную Ирландию.

В феврале 2023 года Великобритания и ЕС договорились об облегчении таможенных проверок и других препятствий для товаров, перемещаемых в Северную Ирландию из остальной части Соединенного Королевства. Но этого было недостаточно для ДЮП, которая продолжила бойкот.

Правительство Соединенного Королевства неоднократно угрожало объявить в Северной Ирландии внеочередные выборы из-за отсутствия правительства. Последнее такое предупреждение прозвучало на прошлой неделе, и после него ДЮП в конце концов согласилася на компромисс.

Как заявил лидер партии юнионистов Джеффри Дональдсон, договоренности с правительством Британии "создают основу для того, чтобы наша партия выдвинула своих членов в исполнительную власть Северной Ирландии, что будет способствовать восстановлению местных выборных институтов". Это может привести к тому, что правительство в Белфасте возобновит работу в течение нескольких следующих дней.

Ситуация, однако, осложняется тем, что после последних выборов в Ассамблею Северной Ирландии большинство там имеют республиканские партии, в частности националистическая "Шинн Фейн", которая выступает за выход из состава Соединенного Королевства. А значит, именно ее представитель может претендовать на должность первого министра (главы правительства).

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