Макрон: перемога Росії неприпустима, Європа має продовжувати підтримку України навіть без США

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перемога Росії в Україні неприпустима для Європи, тож європейські столиці мають бути готовими підтримувати Україну "скільки потрібно" навіть без участі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав у промові під час візиту до Швеції.

Президент Франції перерахував низку рішень, вже ухвалених у питаннях нарощування оборонного виробництва, але підкреслив, що потрібно зробити ще більше.

"По-перше, ми маємо бути готовими захищати і підтримувати Україну, що би не сталося, і якими б не були рішення США. Є великі шанс, що США і далі будуть нашим партнером. Але ми маємо чітко розуміти, що Україна є частиною європейського континенту. І що б не робили США, ми маємо взяти на себе правильне і сміливе рішення підтримувати Україну й український народ",- заявив він.

"Для нас неможливо допустити, щоби Росія виграла у цій війні. Тому що перемога Росії означатиме, що безпекової архітектури на нашому континенті більше не існує. Яким буде майбутнє країн "східного флангу" НАТО і Європи загалом, Кавказу, країн Центральної Азії, якщо результатом таких великих міжнародних зусиль (з підтримки України – Ред.) буде перемога Росії?", – наголошує Макрон.

Він продовжив, що для цього потрібно ухвалювати низку рішень на рівні окремих країн та на рівні ЄС.

Нагадаємо, держсекретар США заявив, що призупинення поставок американської допомоги Україні через триваючі суперечки у Конгресі вже певною мірою відчутне на полі бою.

За даними ЗМІ, ключові помічники президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі для українських сил.