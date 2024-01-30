Макрон: победа России недопустима, Европа должна продолжать поддержку Украины даже без США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что победа России в Украине недопустима для Европы, поэтому европейские столицы должны быть готовы поддерживать Украину "сколько нужно" даже без участия США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал в речи во время визита в Швецию.

Президент Франции перечислил ряд решений, уже принятых в вопросах наращивания оборонного производства, но подчеркнул, что нужно сделать еще больше.

"Во-первых, мы должны быть готовы защищать и поддерживать Украину, что бы ни произошло, и какими бы ни были решения США. Есть большие шансы, что США и дальше будут нашим партнером. Но мы должны четко понимать, что Украина является частью европейского континента. И что бы ни делали США, мы должны взять на себя правильное и смелое решение поддерживать Украину и украинский народ",- заявил он.

"Для нас невозможно допустить, чтобы Россия выиграла в этой войне. Потому что победа России будет означать, что архитектуры безопасности на нашем континенте больше не существует. Каким будет будущее стран "восточного фланга" НАТО и Европы в целом, Кавказа, стран Центральной Азии, если результатом таких больших международных усилий (по поддержке Украины – Ред.) будет победа России?", – отмечает Макрон.

Он продолжил, что для этого нужно принимать ряд решений на уровне отдельных стран и на уровне ЕС.

Напомним, госсекретарь США заявил, что приостановление поставок американской помощи Украине из-за продолжающихся споров в Конгрессе уже в определенной степени ощутимо на поле боя.

По данным СМИ, ключевые помощники президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности для украинских сил.