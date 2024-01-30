Макрон: Європа має брати на себе більшу відповідальність за своє майбутнє

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що країни Європи, попри членство у НАТО, мають взяти на себе більшу відповідальність за своє майбутнє у питаннях безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у промові під час візиту до Швеції.

Макрон заявив, що європейським країнам важливо розвивати свою власну оборонну індустрію, інновації та створювати спільні проєкти, що не означатиме "замінник НАТО", але лише посилення ролі Європи у НАТО.

"Це спосіб, як ми можемо зробити свій справедливий внесок, і це необхідність – тому що мова йде про наш регіон", – наголосив президент Франції.

Крім того він вважає за необхідне далі посилювати "суверенітет і автономію" Європи у питаннях енергоресурсів, технологій та виробничих потужностей для усіх важливих товарів, керуючись своїми принципами.

Макрон додав, що активніше включитися у підтримку України важливо не лише задля України і запобігання перемоги Росії та задля України, а й для того, щоб Європу у світі сприймали як геополітичного гравця, і Європа справді могла ухвалювати рішення про власне майбутнє у всіх ключових питаннях.

"Для нас і наших дітей не буде майбутнього, якщо ми не зможемо забезпечити нову безпекову архітектуру і контроль за зброєю… Ми маємо бути тими, хто визначає своє майбутнє, а не делегувати це більшим геополітичним гравцям, навіть якщо вони наші союзники – тому що вони з іншого боку океану", – зазначив президент Франції.

"Потрібно розуміти, що завдяки нашій теперішній участі (у підтримці України) ми не лише запобігаємо перемозі Росії, але й зможемо легітимно претендувати на місце серед тих, хто буде визначати майбутню безпекову архітектуру, що абсолютно необхідно. НАТО буде частиною процесу, але не повинен мати у цьому ексклюзивної ролі", – додав Макрон.

У промові він наголосив, що європейські столиці мають бути готові підтримувати Україну незалежно від того, якими будуть подальші дії США.

Також Макрон акцентував, що виступає за підтримку України до створення ситуації, коли вона змогла би вести з Росією перемовини про мир, який буде сталим і "з повагою до міжнародного права".