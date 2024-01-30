Макрон: Европа должна брать на себя большую ответственность за свое будущее

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что страны Европы, несмотря на членство в НАТО, должны взять на себя большую ответственность за свое будущее в вопросах безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в речи во время визита в Швецию.

Макрон заявил, что европейским странам важно развивать свою собственную оборонную индустрию, инновации и создавать совместные проекты, что не будет означать "заменитель НАТО", но только усиление роли Европы в НАТО.

"Это способ, как мы можем сделать свой справедливый вклад, и это необходимость – потому что речь идет о нашем регионе", – подчеркнул президент Франции.

Кроме того, он считает необходимым дальше усиливать "суверенитет и автономию" Европы в вопросах энергоресурсов, технологий и производственных мощностей для всех важных товаров, руководствуясь своими принципами.

Макрон добавил, что активнее включиться в поддержку Украины важно не только ради Украины и предотвращения победы России, но и для того, чтобы Европу в мире воспринимали как геополитического игрока, и Европа действительно могла принимать решения о собственном будущем во всех ключевых вопросах.

"Для нас и наших детей не будет будущего, если мы не сможем обеспечить новую архитектуру безопасности и контроль за оружием... Мы должны быть теми, кто определяет свое будущее, а не делегировать это большим геополитическим игрокам, даже если они наши союзники – потому что они с другой стороны океана", – отметил президент Франции.

"Нужно понимать, что благодаря нашему нынешнему участию (в поддержке Украины) мы не только предотвращаем победу России, но и сможем легитимно претендовать на место среди тех, кто будет определять будущую архитектуру безопасности, что абсолютно необходимо. НАТО будет частью процесса, но не должен иметь в этом эксклюзивной роли", – добавил Макрон.

В речи он отметил, что европейские столицы должны быть готовы поддерживать Украину независимо от того, какими будут дальнейшие действия США.

Также Макрон акцентировал, что выступает за поддержку Украины до создания ситуации, когда она смогла бы вести с Россией переговоры о мире, который будет устойчивым и "с уважением к международному праву".