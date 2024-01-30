Нижня палата парламенту Франції схвалила закріплення права на аборт у конституції

Національна асамблея Франції 30 січня переважною більшістю голосів схвалила ініційований президентом Емманюелем Макроном законопроєкт, який має на меті закріпити право жінки на аборт у конституції країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Законопроєкт підтримала переважна більшість у 493 депутати Нацасамблеї, тоді як проти висловились лише 30, що відкриває шлях для його розгляду у верхній палаті – Сенаті.

"Сьогодні ввечері Національна асамблея та уряд не проґавили свого рандеву з історією жінок", – прокоментував міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті.

Нагадаємо, йдеться про включення до статті 34 Конституції Франції положення про те, що "закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода доступу до добровільного переривання вагітності".

Позаяк ідеться про поправку до конституції Франції, вона ще повинна бути схвалена або на референдумі, або на спільній сесії обох палат парламенту більшістю у три п’яті голосів. Макрон хоче піти другим шляхом, хоча в Сенаті підтримка ініціативи не така однозначна.

Хоча жодна з головних парламентських партій Франції не ставить під сумнів право на аборт, деякі члени консервативної більшості в Сенаті розкритикували формулювання законодавчої пропозиції.

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Але тоді обидві палати парламенту Франції не дійшли згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гаранувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" жінки це робити.