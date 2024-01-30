Нижняя палата парламента Франции одобрила закрепление права на аборт в конституции

Национальная ассамблея Франции 30 января подавляющим большинством голосов одобрила инициированный президентом Эмманюэлем Макроном законопроект, имеющий целью закрепить право женщины на аборт в конституции страны.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Le Monde.

Законопроект поддержало подавляющее большинство в 493 депутата Нацасамблеи, тогда как против высказались лишь 30, что открывает путь для его рассмотрения в верхней палате – Сенате.

"Сегодня вечером Национальная ассамблея и правительство не упустили своего рандеву с историей женщин", – прокомментировал министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

Напомним, речь идет о включении в статью 34 Конституции Франции положения о том, что "закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная женщинам свобода доступа к добровольному прерыванию беременности".

Так как речь идет о поправке к конституции Франции, она еще должна быть одобрена либо на референдуме, либо на совместной сессии обеих палат парламента большинством в три пяти голосов. Макрон хочет пойти вторым путем, хотя в Сенате поддержка инициативы не столь однозначна.

Хотя ни одна из главных парламентских партий Франции не подвергает сомнению право на аборт, некоторые члены консервативного большинства в Сенате раскритиковали формулировку законодательного предложения.

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но на фоне решения Верховного суда США 2022 года, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов Эмманюэль Макрон пообещал закрепить соответствующее право во французской конституции.

Но тогда обе палаты парламента Франции не пришли к согласию относительно формулировок: Национальная ассамблея предлагала гаранировать "право на добровольное прерывание беременности", а Сенат – "свободу" женщины это делать.