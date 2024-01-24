Парламент Франції почав обговорювати закріплення в конституції права на аборт

Національна асамблея Франції 24 січня починає розгляд законопроєкту про закріплення доступу до абортів у Конституції країни, що стане другою за останні два роки спробою це зробити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Французькі депутати, як очікується, заслухають аргументи прихильників і противників закріплення абортів в основному законі.

Цього разу законодавці обговорюватимуть доцільність включення до статті 34 Конституції Франції положення про те, що "закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода доступу до добровільного переривання вагітності".

У Франції аборти декриміналізували ще у 1975 році, але на тлі рішення Верховного суду США 2022 року, яке скасувало федеральні гарантії здійснення абортів Емманюель Макрон пообіцяв закріпити відповідне право у французькій конституції.

Але тоді обидві палати парламенту Франції не дійшли згоди щодо формулювань: Національна асамблея пропонувала гаранувати "право на добровільне переривання вагітності", а Сенат – "свободу" жінки це робити.

Зрештою, президент Франції Емманюель Макрон у жовтні 2023 року оголосив, що його влада підготує та узгодить законопроєкт про закріплення права на аборт у французькій конституції.

Хоча Макрон хотів, аби це питання було вирішене до кінця 2024 року, як пише Le Monde, "немає жодних гарантій, що боротьба за захист абортів в Конституції буде виграна, враховуючи опір цій зміні з боку правої частини політичного спектру".