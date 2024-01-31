Новому главі МЗС Молдови заборонений в'їзд до Росії

Новий міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой був включений Росією до списку осіб, яким заборонено в’їжджати до країни.

Як пише Європейська правда", про це розповів сам Попшой, повідомляє NewsMaker.

Він нагадав, що потрапив до цього списку ще влітку, будучи депутатом від партії влади "Дія і солідарність" (PAS).

Попшой зазначив, що не знає, хто складав російський стоп-лист, але припустив, що "певну роль" у цьому може відігравати російське МЗС або служби безпеки.

"Цікаво подивитися, як відреагують Кремль і МЗС Росії на моє призначення міністром закордонних справ. Це їхня справа, я не можу знати, яке рішення вони ухвалять. Але, згідно з міжнародними стандартами, дипломати, незважаючи на розбіжності між країнами, працюють над налагодженням діалогу і повинні мати можливість і право цим займатися", – сказав міністр.

Водночас він підкреслив, що Молдова залишається на своїй позиції – "ми підтримуємо наших українських друзів і сусідів проти цієї варварської агресії".

Як відомо, у серпні минулого року у відповідь на скорочення чисельності співробітників російських закордонних установ у Молдові російська влада заборонила в'їзд до Росії кільком офіційним особам Молдови, зокрема 18 депутатам від PAS, серед яких був і Попшой.

У понеділок Міхай Попшой офіційно склав присягу як новий міністр закордонних справ Молдови.

Раніше він заявив, що влада Молдови не має наміру давати дозвіл на відкриття виборчих дільниць на президентських виборах РФ на території Придністровського регіону.