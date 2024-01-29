Новий очільник МЗС Молдови офіційно склав присягу

У Молдові у понеділок, 29 січня, склав присягу новий міністр закордонних справ Міхай Попшой.

Про це повідомляє Realitatea, інформує "Європейська правда".

Церемонія відбулась в президентській резиденції за присутності очільниці Молдови Маї Санду та прем’єр-міністра країни Доріна Речана.

Realitatea

"Присягаю віддати всі свої сили й уміння розвитку Республіки Молдова, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи людини, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Республіки Молдова", – проголосив Попшой.

До цього Попшой був віцеспікером парламенту Молдови. Замість нього цю посаду обійматиме депутатка від партії президентки Молдови "Дія та солідарність" (PAS) Дойна Герман.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про своє рішення піти у відставку.

Після цього стало відомо, що новим міністром закордонних справ Молдови стане Міхай Попшой. Також в уряді Молдови з’явиться нове міністерство – європейської інтеграції. Його очолить державний секретар МЗС Крістіна Герасимов.