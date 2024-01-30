Молдова не дозволить відкриття дільниць у Придністров’ї на виборах Путіна

Влада Молдови не має наміру давати дозвіл на відкриття виборчих дільниць на президентських виборах РФ на території Придністровського регіону.

Як пише "Європейська правда", про це в ефірі Radio Moldova заявив новий міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Відповідну заяву міністр зробив, коментуючи питання відкриття дільниць для голосування на російських виборах на території Молдови.

"Відкриття виборчих дільниць у Придністровському регіоні є неприйнятним. На жаль, таке траплялося в минулому, але без згоди конституційної влади Республіки Молдова не може бути відкрита жодна виборча дільниця, окрім тієї, що знаходиться в посольстві, але і на це, очевидно, повинна бути формальна згода", – пояснив він.

Міністр підкреслив, що якщо РФ відкриє свої дільниці у Придністров’ї, у молдовської влади має бути план реагування.

За його словами, згідно з Віденською конвенцією, Молдова не може заборонити голосування на території посольства РФ. Інші спроби відкрити виборчі дільниці потребують обговорення.

"Це тема, яка наразі обговорюється. Як тільки ми приймемо рішення, воно буде оголошено. Це рішення потребує консультацій, щоб воно було найкращим. Питання відкриття виборчих дільниць виникало і на інших виборах, зокрема, з відкриттям виборчих дільниць у Придністровському регіоні, що є неприйнятним", – сказав Попшой.

Росія направила запит до Республіки Молдова з проханням відкрити виборчі дільниці для проведення виборів президента Путіна, запланованих на 15-17 березня 2024 року.

У попередні роки Росія завжди відкривала виборчі дільниці в Придністровському регіоні, де, за офіційними даними, проживає близько 200 тисяч російських громадян.

На останніх виборах до Держдуми, які відбулися 17-19 вересня 2021 року, в Молдові було відкрито 30 виборчих дільниць, 27 з яких – у Придністров'ї. Влада в Кишиневі не давала згоди на їх відкриття.

Раніше влада Молдови повідомила, що у російського контингенту "миротворців" у Придністров’ї, де не відбувається ротації і забезпечення, незаконно з’явилися види озброєння, яких ці сили раніше не мали.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статтях "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я",

а також "Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я".