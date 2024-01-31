Макрон в останній момент намагається "завернути" угоду ЄС про торгівлю з Латинською Америкою

Президент Франції Емманюель Макрон намагається не допустити підписання угоди ЄС про торгівлю з групою держав Латинської Америки та нібито вже заручився підтримкою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Йдеться про проєкт угоди ЄС про зону вільної торгівлі з економічним союзом "Меркосур", який готувався майже два десятиліття.

За інформацією видання, Макрон на тлі бурхливих протестів французьких фермерів проти падіння їхніх заробітків минулого тижня у приватному порядку написав повідомлення фон дер Ляєн, переконуючи, що угоду у поточному вигляді не можна підписувати. Президентка Єврокомісії нібито надіслала сигнал, що підтримує його думку.

Президент Франції – один з найбільших у ЄС противників угоди з "Меркосур", з міркувань, що наплив дешевшої яловичини з Бразилії та Аргентини стане ще одним викликом для французьких аграріїв.

У своїх публічних заявах він також відкрито казав, що з приводу угоди "потрібна ясність" і її не можна підписувати у поточному вигляді.

Макрон вочевидь підніме питання і в особистій розмові з фон дер Ляєн на саміті лідерів ЄС цього тижня.

На користь Макрона може зіграти те, що фон дер Ляєн претендує на переобрання президенткою Єврокомісії на другий термін, а в такій ситуації їй невигідно йти на конфронтацію з очільником однієї з найвпливовіших країн ЄС.

Водночас дипломати обох сторін, залучені до роботи над угодою, кажуть, що переговори не ставили на паузу і такі пропозиції Єлисейського палацу відхилили.

У пресслужбі Єврокомісії підтвердили, що спілкування між Макроном і фон дер Ляєн було, але не зазначили, чи вона розпоряджалася призупиняти перемовини щодо угоди.

Як відомо, масштабні протести фермерів стали викликом не лише для Франції, а й низки інших країн Євросоюзу.

Конкретні претензії аграріїв дещо відрізняються залежно від країни, але спільним є те, що низка ініціатив Євросоюзу у сфері агрополітики і торгівлі, починаючи від заходів для захисту довкілля і завершуючи пільговими умовами торгівлі для України, ускладнили становище європейських фермерів.

Макрон також виступає за те, щоби ЄС запровадив виняток з вимоги до фермерів залишати незайнятою частину земель задля підтримання біорізноманіття, а у питанні торгівлі з Україною – за певні обмеження для м’яса птиці і зерна.

Нагадаємо, у середу Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів.