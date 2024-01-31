Франція теж починає лобіювати обмеження агроімпорту з України – ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон також почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico.
Триваючі бурхливі протести французьких фермерів підштовхують "важковаговиків" у команді Макрона до того, щоби звинувачувати Брюссель у частині проблем аграріїв.
Макрон планує підняти частину цих питань на найближчому саміті ЄС 1 лютого, а саме – щодо "екологічних" вимог до фермерів та сільськогосподарського імпорту з України, як і майбутньої угоди про торгівлю з Латинською Америкою, яка на завершальному етапі підготовки.
Під час візиту до Швеції президент Франції підтвердив, що буде просити "про деякі дуже конкретні речі" для інтересів французьких фермерів.
Серед цих заходів – виняток з вимоги ЄС до аграріїв залишати незайнятою частину своєї землі для підтримання біорізноманіття, а також обмеження для імпорту м’яса птиці і зерна з України. Прихильники таких обмежень, як відомо, є і в кількох інших країнах ЄС, зокрема у найближчих сусідах України.
У середу французький міністр аграрної політики Марк Фесно має зустріч щодо цих питань із польським єврокомісаром з сільського господарства Янушем Войцеховським, єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном і віцепрем’єром Бельгії.
Нагадаємо, у середу Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів.