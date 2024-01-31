Макрон в последний момент пытается "завернуть" соглашение ЕС о торговле с Латинской Америкой

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается не допустить подписания соглашения ЕС о торговле с группой государств Латинской Америки и якобы уже заручился поддержкой президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Речь идет о проекте соглашения ЕС о зоне свободной торговли с экономическим союзом "Меркосур", который готовился почти два десятилетия.

По информации издания, Макрон на фоне бурных протестов французских фермеров против падения их заработков на прошлой неделе в частном порядке написал сообщение фон дер Ляйен, убеждая, что соглашение в текущем виде нельзя подписывать. Президент Еврокомиссии якобы прислала сигнал, что поддерживает его мнение.

Президент Франции – один из крупнейших в ЕС противников соглашения с "Меркосур", из соображений, что наплыв дешевой говядины из Бразилии и Аргентины станет еще одним вызовом для французских аграриев.

В своих публичных заявлениях он также открыто говорил, что по поводу соглашения "нужна ясность" и его нельзя подписывать в текущем виде.

Макрон очевидно поднимет вопрос и в личном разговоре с фон дер Ляйен на саммите лидеров ЕС на этой неделе.

В пользу Макрона может сыграть то, что фон дер Ляйен претендует на переизбрание президентом Еврокомиссии на второй срок, а в такой ситуации ей невыгодно идти на конфронтацию с главой одной из самых влиятельных стран ЕС.

В то же время дипломаты обеих сторон, вовлеченные в работу над соглашением, говорят, что переговоры не ставили на паузу и такие предложения Елисейского дворца отклонили.

В пресс-службе Еврокомиссии подтвердили, что общение между Макроном и фон дер Ляйен было, но не отметили, распоряжалась ли она приостанавливать переговоры по соглашению.

Как известно, масштабные протесты фермеров стали вызовом не только для Франции, но и ряда других стран Евросоюза.

Конкретные претензии аграриев несколько отличаются в зависимости от страны, но общим является то, что ряд инициатив Евросоюза в сфере агрополитики и торговли, начиная от мер по защите окружающей среды и заканчивая льготными условиями торговли для Украины, усложнили положение европейских фермеров.

Макрон также выступает за то, чтобы ЕС ввел исключение из требования к фермерам оставлять незанятой часть земель для поддержания биоразнообразия, а в вопросе торговли с Украиной – за определенные ограничения для мяса птицы и зерна.

Напомним, в среду Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран-членов.