Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з бронетехнікою і ракетами
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери і боєприпаси.
Оновлений перелік оприлюднено на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з оновленим списком, Україна отримала:
- 24 бронетранспортери;
- чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206;
- ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
- понад 1000 155-мм боєприпасів;
- три танки для розмінування WISENT;
- мостоукладальник BEAVER із запчастинами;
- 14 мінних плугів;
- морську систему розмінування, систему супутникового спостереження, а також чотири автомобілі для прикордонних служб;
- 450 ланцюгів протиковзання, 194 тисячі пайків.
Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.
Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.
Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.