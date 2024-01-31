Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з бронетехнікою і ракетами

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли бронетранспортери і боєприпаси.

Оновлений перелік оприлюднено на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оновленим списком, Україна отримала:

24 бронетранспортери;

чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206;

ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS;

понад 1000 155-мм боєприпасів;

три танки для розмінування WISENT;

мостоукладальник BEAVER із запчастинами;

14 мінних плугів;

морську систему розмінування, систему супутникового спостереження, а також чотири автомобілі для прикордонних служб;

450 ланцюгів протиковзання, 194 тисячі пайків.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.