"Питання життя і смерті": П'ятеро лідерів ЄС вимагають посилити підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", лист опублікувало видання Financial Times.

"Ми закликаємо друзів і партнерів України підтвердити свою прихильність стійкій довгостроковій військовій підтримці України як спільній європейській відповідальності. Це рішення має ухвалити кожна країна. Тільки тоді Україна зможе досягти успіху в захисті від російської агресії", – йдеться в їхньому зверненні.

Лідери урядів п'яти країн наполягають, що ЄС та його держави-члени повинні відновити свої зусилля та посилити військову підтримку. За їхніми словами, цей тягар настільки великий, що всі держави повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну – це має залишатися колективним зусиллям.

"На початку минулого року ЄС взяв на себе амбітну мету поставити Україні один мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Сувора правда: ми не досягли цієї мети", – йдеться в листі.

У своєму зверненні лідери наголосили, що потрібно "негайно" передати Києву боєприпаси та системи озброєння, зокрема гаубиці, танки, безпілотні літальні апарати та засоби протиповітряної оборони, оскільки нові замовлення, які розміщують сьогодні, потраплять на поле бою лише наступного року.

З цією метою вони наполягають на пошуку шляхів прискорення доставки обіцяних артилерійських снарядів в Україну за допомогою наявних запасів або спільної закупівлі боєприпасів через європейські оборонні підприємства, що вимагає розширення промислових потужностей за допомогою рамкових закупівельних контрактів та стійких інвестицій з боку держав-членів ЄС.

"Країни-партнери також можуть відігравати важливу роль, і ми запрошуємо їх приєднатися до наших колективних зусиль... Вирішальне значення має наша здатність продовжувати підтримувати і зміцнювати оборону України як взимку, так і в довгостроковій перспективі. Це питання нашої спільної європейської безпеки, а для хоробрих жінок і чоловіків українських збройних сил – питання життя і смерті", – йдеться в листі.

Лідери п'яти країн відзначили, що Росія ні на кого не чекає, тому потрібно діяти зараз.

"Якщо Україна програє, довгострокові наслідки та витрати будуть набагато вищими для всіх нас. Ми, європейці, несемо особливу відповідальність. Тому ми повинні діяти. Від цього залежить майбутнє Європи", – закликали вони.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.