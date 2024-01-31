Швейцарія долучилась до більшості заходів 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Федеральна рада Швейцарії на засіданні 31 січня схвалила приєднання до майже всіх обмежувальних заходів дванадцятого санкційного пакета ЄС проти Росії, який набув чинності у грудні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Швейцарія долучилась до заборони на імпорт російських діамантів, чавуну та скрапленого нафтового газу (LPG), а також заборонила експорт низки товарів подвійного призначення до РФ, зокрема хімікатів, літієвих батарей, двигунів для дронів, верстатів і деталей до них.

Також росіянам заборонять контролювати у Швейцарії компанії з операцій із криптовалютою, буде посилений контроль за дотриманням стелі цін на російську нафту.

Додатково країна приєднується до заборони надавати компаніям з Росії програмне забезпечення для управління підприємствами, промислового дизайну і виробництва.

Водночас Федеральна рада Швейцарії вирішила поки не приєднуватись до вимоги повідомляти про переказ коштів за межі ЄС від компаній, що базуються в ЄС і контролюються росіянами або фізичними чи юридичними особами з Росії – прагне детальніше проаналізувати процес такого повідомлення.

Нові заходи у Швейцарії почнуть діяти 1 лютого, уточнила Федеральна рада. Минулого місяця країна долучилась до 12-го пакета санкцій ЄС у частині, яка стосується розширення переліку підсанційних російських осіб.

Нагадаємо, 12-й пакет санкцій, ухвалений ЄС 18 грудня, передбачає низку подальших заходів, зокрема поступову заборону на імпорт алмазів з Росії або походженням з Росії.