Швейцария присоединилась к большинству мер 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Федеральный совет Швейцарии на заседании 31 января одобрил присоединение к почти всем ограничительным мерам двенадцатого санкционного пакета ЕС против России, который вступил в силу в декабре 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Швейцария присоединилась к запрету на импорт российских бриллиантов, чугуна и сжиженного нефтяного газа (LPG), а также запретила экспорт ряда товаров двойного назначения в РФ, в частности химикатов, литиевых батарей, двигателей для дронов, станков и деталей к ним.

Также россиянам запретят контролировать в Швейцарии компании по операциям с криптовалютой, будет усилен контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть.

Дополнительно страна присоединяется к запрету предоставлять компаниям из России программное обеспечение для управления предприятиями, промышленного дизайна и производства.

В то же время Федеральный совет Швейцарии решил пока не присоединяться к требованию сообщать о переводе средств за пределы ЕС от компаний, базирующихся в ЕС и контролируемых россиянами или физическими или юридическими лицами из России – стремится подробнее проанализировать процесс такого сообщения.

Новые меры в Швейцарии начнут действовать 1 февраля, уточнил Федеральный совет. В прошлом месяце страна присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС в части, которая касается расширения перечня подсанкционных российских лиц.

Напомним, 12-й пакет санкций, принятый ЕС 18 декабря, предусматривает ряд дальнейших мер, в частности постепенный запрет на импорт алмазов из России или происхождением из России.