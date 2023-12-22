Швейцарія приєдналася до 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії 

Уряд Швейцарії повідомив про рішення приєднатись до 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії, що був ухвалений 18 грудня цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву швейцарського уряду.

Згідно з заявою, федеральний департамент, який відповідає за санкції, 21 грудня запровадив обмеження ще проти 61 фізичної особи та 86 компаній і організацій.

Серед нових підсанкційних фізичних осіб, зокрема, військовослужбовці Збройних сил Білорусі, керівники військово-промислових компаній та члени Центральної виборчої комісії Росії. Компанії та організації, що потрапили під санкції, – це переважно російські оборонні компанії.

12-й пакет санкцій, ухвалений ЄС 18 грудня, передбачає низку подальших заходів, зокрема поступову заборону на імпорт алмазів з Росії або походженням з Росії. З початку військової агресії Росії проти України імпорт алмазів російського походження до Швейцарії різко скоротився. Прямий імпорт природних і синтетичних алмазів з Росії до Швейцарії більше не здійснюється.

Згідно з повідомленням, Федеральна рада розгляне питання про можливе прийняття нових санкцій у найближчому майбутньому.

У рамках останнього ухваленого 12-го пакета санкцій ЄС під обмеження потрапили син Дмітрія Медведєва, пропагандисти РФ, підприємства ОПК і військові.

Нагадаємо, раніше у ЄС також ухвалили рішення, яке потенційно дозволяє зберігати санкції проти громадян Росії у відповідних списках і після їхньої смерті.