Україна і Італія провели черговий раунд перемовин щодо двосторонньої безпекової угоди

Україна та Італія провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Співрозмовники розпочали обговорення структури проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків", – йдеться у повідомленні.

Сторони також узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

Україна розпочала з Італією переговори про двосторонні безпекові зобов’язання наприкінці листопада минулого року.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше. Із Британією такий договір вже підписаний.

Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

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