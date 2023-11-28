Україна розпочала переговори з Італією щодо "гарантій безпеки"

Україна та Італія розпочали перший раунд переговорів про двосторонні безпекові зобов’язання, як це передбачено спільною декларацією G7.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує "Європейська правда".

Українську переговорну групу очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Жовква нагадав, що Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7.

"Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО", – наголосив він.

Під час переговорів сторони обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

Нагадаємо, 17 листопада Україна розпочала переговори про двосторонні безпекові зобов’язання з Німеччиною.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше. Наразі близько 30 країн приєдналися до декларації G7 про довгострокові безпекові запевнення для України.

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