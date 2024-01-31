Украина и Италия провели очередной раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности

Украина и Италия провели очередной раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента.

Украинскую сторону на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Собеседники начали обсуждение структуры проекта соответствующего соглашения, его основных элементов и отдельных тематических блоков", – говорится в сообщении.

Стороны также согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.

Украина начала с Италией переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности в конце ноября прошлого года.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже. С Британией такой договор уже подписан.

Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

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