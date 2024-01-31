Греція хоче командувати військово-морською місією ЄС у Червоному морі

Грецький міністр оборони Нікос Дендіас заявив у середу, що Греція пропонує взяти на себе командування майбутньою військово-морською місією ЄС у Червоному морі, спрямованою на захист кораблів від нападів підтримуваних Іраном боєвиків-хуситів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міністр також зазначив, що військова база в Ларисі, розташованій в центральній Греції, може слугувати оперативним штабом цієї місії.

У середу міністри оборони ЄС у Брюсселі визначали командну структуру місії.

"Наша мета – створити і запустити місію Aspidos найпізніше 19 лютого. Я сподіваюся, і я впевнений, що ми це зробимо", – додав він. Міністри закордонних справ з усього блоку мають зустрітися в бельгійській столиці на цю дату і схвалити цей план.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо позаминулого тижня.

Згідно з пропозиціями Європейської служби зовнішніх справ, з якими ознайомились журналісти, місія передбачатиме "щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО, з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року".

Раніше ЄС розглядав можливість використання для цієї цілі своєї місії "Аталанта" з протидії піратству, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти, хоча не відкинула можливість організації окремої місії.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.