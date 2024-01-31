Греция хочет командовать военно-морской миссией ЕС в Красном море

Греческий министр обороны Никос Дендиас заявил в среду, что Греция предлагает взять на себя командование будущей военно-морской миссией ЕС в Красном море, направленной на защиту кораблей от нападений поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министр также отметил, что военная база в Ларисе, расположенной в центральной Греции, может служить оперативным штабом этой миссии.

В среду министры обороны ЕС в Брюсселе определяли командную структуру миссии.

"Наша цель – создать и запустить миссию Aspidos самое позднее 19 февраля. Я надеюсь, и я уверен, что мы это сделаем", – добавил он. Министры иностранных дел со всего блока должны встретиться в бельгийской столице на эту дату и одобрить этот план.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно на позапрошлой неделе.

Согласно предложениям Европейской службы внешних дел, с которыми ознакомились журналисты, миссия будет предусматривать "по меньшей мере три эсминца или фрегата, оснащенные системами ПВО, с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года".

Ранее ЕС рассматривал возможность использования для этой цели своей миссии "Аталанта" по противодействию пиратству, которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против, хотя не отвергла возможность организации отдельной миссии.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.