Держдеп заперечує причетність США та Ізраїлю до вибухів в Ірані

У держдепі США заявили, що Сполучені Штати та Ізраїль не причетні до вибухів під час процесії біля могили іранського генерала Касема Сулеймані, внаслідок яких, за даними іранського державного телебачення, загинули щонайменше 100 людей.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

"По-перше, США жодним чином не причетні до цього, і будь-які припущення про протилежне є абсурдними; і, по-друге, в нас немає жодних підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього вибуху", – сказав він.

Представник держдепу висловив співчуття жертвам та їхнім близьким, які загинули внаслідок вибуху, та вказав, що занадто рано говорити про те, що могло стати його причиною.

"Ми бачили численні звинувачення, пов'язані з вигаданою причетністю Сполучених Штатів, і, як я вже сказав, у нас немає підстав вважати, що Ізраїль також був причетний до цього", – резюмував Міллер.

Теракт в Ірані стався поблизу могили генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, під час церемонії з нагоди річниці його загибелі в результаті спецоперації Сполучених Штатів у 2020 році.

Водночас ЄС висловив солідарність із народом Ірану на тлі смертельного теракту в місті Керман, де два вибухи забрали життя понад сотні людей.

За останніми даними, два вибухи забрали життя щонайменше 103 людей, ще понад 210 зазнали поранень. Наразі жодне угруповання не взяло відповідальності за теракт, який є найсмертоноснішим в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року.