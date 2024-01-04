У Білому домі нагадали про наближення шатдауну

У Білому домі нагадали, що США знову загрожує часткове припинення фінансування уряду, до нього залишилось 16 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Ми перебуваємо за 16 днів від часткового припинення роботи уряду. Замість того, щоб робити свою роботу, республіканці з Палати представників залишили Вашингтон у середині грудня і не повернуться до наступного тижня", – зазначила вона.

За словами представниці Білого дому, виділення фінансування для уряду не має бути складним.

Вона закликала американських законодавців "взятися за роботу".

Нагадаємо, у листопаді у Конгресі США був ухвалений законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду. Він був підписаний президентом США Джо Байденом.

Документ продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та енергетика. Решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.