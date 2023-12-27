США оголосили останній у 2023 році пакет допомоги Україні на $250 млн

США у середу, 27 грудня, оголосили про надання Україні пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

До пакета допомоги увійгли зокрема додаткові боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; зенітні ракети Stinger, протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin і AT-4.

Також у переліку зброї згадуються понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї, підривні боєприпаси для усунення перешкод, запчастини, медичне обладнання, "технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання".

Білий дім раніше наголошував, що має коштів лише на один пакет військової допомоги Україні, після чого кошти вичерпаються без рішення Конгресу.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Минулого тижня стало відомо, що Сенат США до кінця року не проголосує за пакет допомоги Україні.

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