В Белом доме напомнили о приближении шатдауна

В Белом доме напомнили, что США снова грозит частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось 16 дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы находимся в 16 днях от частичного прекращения работы правительства. Вместо того чтобы делать свою работу, республиканцы из Палаты представителей покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели", – отметила она.

По словам представительницы Белого дома, выделение финансирования для правительства не должно быть сложным.

Она призвала американских законодателей "взяться за работу".

Напомним, в ноябре в Конгрессе США был принят законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание прекращения работы правительства. Он был подписан президентом США Джо Байденом.

Документ продлевает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетика. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.