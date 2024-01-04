Сили оборони Фінляндії придбають додаткові БТР Patria

Cили оборони Фінляндії придбають у фінського виробника оборонної техніки Patria додаткові броньовані транспортні засоби для перевезення особового складу.

Про це 4 січня повідомили у компанії, пише "Європейська правда".

У червні сили оборони країни придбали у Patria 91 транспортний засіб для перевезення особового складу. Укладений тоді контракт на поставку включав опцію додаткового постачання 70 машин. Із них збройні сили зараз викуповують 40.

фото з сайту www.patriagroup.com

Поставки придбаних у Patria транспортних засобів 6x6 вже відбуваються.

Закупівля є частиною багатонаціональної програми CAVS (Common Armoured Vehicle System), до якої, окрім Фінляндії, входять Латвія, Швеція та Німеччина.

У 2023 році розпочалися поставки до Швеції, а поставки до Латвії здійснюються з 2021 року.

Нагадаємо, влітку повідомляли, що Фінляндія вивчить можливість виробництва в Україні бронетехніки фінської оборонної компанії Patria.