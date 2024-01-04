Силы обороны Финляндии приобретут дополнительные БТР Patria

Силы обороны Финляндии приобретут у финского производителя оборонной техники Patria дополнительные бронированные транспортные средства для перевозки личного состава.

Об этом 4 января сообщили в компании, пишет "Европейская правда".

В июне силы обороны страны приобрели у Patria 91 транспортное средство для перевозки личного состава. Заключенный тогда контракт на поставку включал опцию дополнительной поставки 70 машин. Из них вооруженные силы сейчас выкупают 40.

ФОТО С САЙТА WWW.PATRIAGROUP.COM

Поставки приобретенных у Patria транспортных средств 6x6 уже происходят.

Закупка является частью многонациональной программы CAVS (Common Armoured Vehicle System), в которую, кроме Финляндии, входят Латвия, Швеция и Германия.

В 2023 году начались поставки в Швецию, а поставки в Латвию осуществляются с 2021 года.

Напомним, летом сообщалось, что Финляндия изучит возможность производства в Украине бронетехники финской оборонной компании Patria.