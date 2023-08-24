Фінляндія обговорює виробництво своєї бронетехніки в Україні

Фінляндія починає вивчати можливість виробництва власної бронетехніки в Україні у відповідь на прохання українського президента Володимира Зеленського, висловлене в середу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

За словами Валтонен, фінський уряд вивчить "усі можливості для підтримки України", зокрема й спільне виробництво бронетехніки.

На практиці ця пропозиція може означати ліцензійне виробництво в Україні бронетехніки фінської оборонної компанії Patria, яка має подібну угоду з Польщею.

Фінський міністр оборони Антті Хеккянен зазначив, що Україна виявила інтерес до фінських збройових компаній.

"Але ми повинні пам'ятати, що коли ми говоримо про зміни у виробничих системах, існує досить багато викликів у зоні конфлікту. Це те, через що ми ретельно проходимо, це не є чимось новим", – сказав він журналістам у четвер.

У самій Patria також вважають майбутню домовленість про ліцензійне виробництво з Україною складним рішенням, оскільки вона перебуває у стані війни. Найшвидшим був би варіант, за якого країни, які використовують їхню техніку, пожертвують її Україні й самі замовлять більше у Patria.

У середу під час візиту до Києва прем'єра Фінляндії Петтері Орпо Зеленський заявив про зацікавленість у спільному виробництві фінської броньованої техніки в Україні.

На минулих вихідних український президент приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90.