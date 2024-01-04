Мер італійської Модени відхрестився від підтримки проросійської виставки про Маріуполь

Мер італійського міста Модена Джан Карло Мудзареллі заявив, що не підтримує проведення проросійською асоціацією виставки про "розквіт" Маріуполя після окупації Росією, для якої орендували залу в муніципальному приміщенні.

Свою позицію політик виклав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Мудзареллі наголосив, що влада Модени "жодним чином не підтримує ініціатив, які пропонують проросійську інтерпретацію поточного конфлікту в Україні, який виник… з вторгненням Росії в 2022 році".

Мер Модени запевнив, що влада жодним чином не підтримує проросійську виставку, а організатори зобов’язались "поділяти цінності, закріплені в Конституції Італійської Республіки, зокрема заборону сповідувати та/або практикувати фашистські та расистські ідеології та поведінку".

"Я також пам’ятаю, що муніципальна влада бере участь у прийнятті українських біженців і, разом з багатьма місцевими асоціаціями, в ініціативах на користь миру", – додав Мудзареллі.

У Модені, як повідомлялося, 20 січня планують провести пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після руйнування та окупації Росією.

Анонс заходу містить звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито "народне повстання" на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році, та про "швидкий процес відновлення" міста, що зазнало значних руйнувань під час його окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.

В соцмережах та у групах українців Італії вже лунають заклики діяти, щоби не допустити проведення такої виставки.

МЗС України назвало захід провокацією та доручило посольству підготувати звернення стосовно нього.