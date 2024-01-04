Мэр итальянской Модены открестился от поддержки пророссийской выставки о Мариуполе

Мэр итальянского города Модена Джан Карло Мудзарелли заявил, что не поддерживает проведение пророссийской ассоциацией выставки о "расцвете" Мариуполя после оккупации Россией, для которой арендовали зал в муниципальном помещении.

Свою позицию политик изложил в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Мудзарелли подчеркнул, что власти Модены "никоим образом не поддерживают инициатив, которые предлагают пророссийскую интерпретацию текущего конфликта в Украине, возникшего... с вторжением России в 2022 году".

Мэр Модены заверил, что власть никоим образом не поддерживает пророссийскую выставку, а организаторы обязались "разделять ценности, закрепленные в Конституции Итальянской Республики, в частности запрет исповедовать и/или практиковать фашистские и расистские идеологии и поведение".

"Я также помню, что муниципальные власти участвуют в принятии украинских беженцев и, вместе со многими местными ассоциациями, в инициативах в пользу мира", – добавил Мудзарелли.

В Модене, как сообщалось, 20 января планируют провести пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала РФ.

Анонс мероприятия содержит привычные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, за которое выдавали действия российских диверсантов во время захвата власти в регионе в 2014 году, и о "быстром процессе восстановления" города, подвергшегося значительным разрушениям во время его оккупации регулярными войсками РФ весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Модена 20 января планируют провести пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала РФ.

МИД Украины назвал мероприятие провокацией и поручил посольству подготовить обращение по этому поводу.