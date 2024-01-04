В Італії планують провести виставку про "розквіт" Маріуполя після його окупації Росією

В італійському місті Модена планують провести пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний анонс у Facebook опублікували організатори.

Анонс заходу містить звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито "народне повстання" на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році, та про "швидкий процес відновлення" міста, що зазнало значних руйнувань під час його окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.

Виставку-конференцію організовує культурна асоціація "Росія Емілія-Романья" 20 січня о 15:00 за місцевим часом в Громадській залі на Віа Вітербо 80, де обіцяє "представити громадськості результати роботи нової міської адміністрації" після окупації Маріуполя.

Спікерами заходу будуть президент асоціації Лука Россі, генеральний консул РФ Дмитрій Штодін, італійський представник міжнародного руху русофілів Елізео Бертоласі та "незалежний журналіст" Андреа Лучіді.

В соцмережах та у групах українців Італії вже лунають заклики діяти, щоби не допустити проведення такої виставки.

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