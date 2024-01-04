У Болгарії екстрено приземляли літак через смерть пасажира на борту

Літак турецького лоукостера Pegasus Airlines удень у четвер, 4 січня, здійснив екстрену посадку в аеропорту Софії через смерть пасажира.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на bTV.

Літак Pegasus Airlines летів із турецького Ізміра до лондонського аеропорту Станстед, коли пілот подав сигнал тривоги.

Борт отримав дозвіл на посадку в Софії й приземлився близько 12:00, пасажири залишилися на борту.

Через кілька хвилин чергові медики аеропорту Софії отримали повідомлення про чоловіка без пульсу. На місці екіпаж констатував смерть 54-річного чоловіка.

У Міністерстві внутрішніх справ Болгарії повідомили, що загиблий є громадянином Британії. За попередньою інформацією, йдеться про природну смерть – зупинку серця.

О 16:32 літак знову вилетів з аеропорту Софії з іншими пасажирами на борту.

Нагадаємо, минулого тижня аеропорт французького Бреста серйозно постраждав у результаті удару блискавки, тож заплановані вильоти і прибуття літаків скасували.