У Болгарії екстрено приземляли літак через смерть пасажира на борту
Літак турецького лоукостера Pegasus Airlines удень у четвер, 4 січня, здійснив екстрену посадку в аеропорту Софії через смерть пасажира.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на bTV.
Літак Pegasus Airlines летів із турецького Ізміра до лондонського аеропорту Станстед, коли пілот подав сигнал тривоги.
Борт отримав дозвіл на посадку в Софії й приземлився близько 12:00, пасажири залишилися на борту.
Через кілька хвилин чергові медики аеропорту Софії отримали повідомлення про чоловіка без пульсу. На місці екіпаж констатував смерть 54-річного чоловіка.
У Міністерстві внутрішніх справ Болгарії повідомили, що загиблий є громадянином Британії. За попередньою інформацією, йдеться про природну смерть – зупинку серця.
О 16:32 літак знову вилетів з аеропорту Софії з іншими пасажирами на борту.
Нагадаємо, минулого тижня аеропорт французького Бреста серйозно постраждав у результаті удару блискавки, тож заплановані вильоти і прибуття літаків скасували.