В аеропорту французького Бреста після удару блискавки скасували всі рейси

Аеропорт французького Бреста серйозно постраждав в результаті удару блискавки, заплановані на неділю вильоти і прибуття літаків скасували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

На неділю було заплановано близько п'ятнадцяти рейсів на виліт і приліт. Відновлення польотів у понеділок вранці "на даному етапі не гарантується", зазначила префектура Фіністер у пресрелізі.

"Аеропорт Бреста дуже серйозно постраждав після удару блискавки в диспетчерську вежу минулої ночі. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті, вильоти і прильоти скасовані до півночі неділі. На неділю було заплановано близько п'ятнадцяти рейсів на виліт і приліт. Відновлення польотів у понеділок вранці на даному етапі не гарантується", – заявили у префектурі.

" Аеропорт Брест-Бретань і аеронавігаційні служби шукають всі рішення, які могли б дозволити відновити рух в умовах повної безпеки, і шкодують про заподіяні незручності", – також можна прочитати на сайті аеропорту.

За даними префектури Фіністер, "вітряний шторм, що стався в ніч з суботи на неділю", спричинив окремі дуже сильні пориви вітру, до 129 км/год на висотах Мон д'Арре і до 134 км/год на відкритих напрямках. Також були зафіксовані удари блискавки, що спричинили три пожежі в житлових будинках і вплинули на диспетчерську вежу аеропорту Бреста.

У Британії в середу спостерігалися значні перебої у роботі транспорту через новий шторм "Герріт" з рясними опадами й сильним вітром.

Попередній сильний шторм на заході Європи минулого тижня спричинив летальні випадки у Нідерландах і Бельгії.