В Болгарии экстренно приземляли самолет из-за смерти пассажира на борту

Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines днем в четверг, 4 января, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии из-за смерти пассажира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на bTV.

Самолет Pegasus Airlines летел из турецкого Измира в лондонский аэропорт Станстед, когда пилот подал сигнал тревоги.

Борт получил разрешение на посадку в Софии и приземлился около 12:00, пассажиры остались на борту.

Через несколько минут дежурные медики аэропорта Софии получили сообщение о мужчине без пульса. На месте экипаж констатировал смерть 54-летнего мужчины.

В Министерстве внутренних дел Болгарии сообщили, что погибший является гражданином Британии. По предварительной информации, речь идет о естественной смерти – остановке сердца.

В 16:32 самолет снова вылетел из аэропорта Софии.

Напомним, на прошлой неделе аэропорт французского Бреста серьезно пострадал в результате удара молнии, поэтому запланированные вылеты и прибытия самолетов отменили.