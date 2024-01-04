Словаччина відправляє в Україну гумдопомоги на понад 200 тисяч євро

Міністерство внутрішніх справ Словаччини в четвер, 4 січня, оголосило про відправлення в Україну чергової партії гуманітарної допомоги для зимового періоду вартістю майже 203,5 тисячі євро.

Про це йдеться в повідомленні словацького МВС, яке цитує "Європейська правда".

До складу вантажу вагою 21 тонна увійшли електрогенератори, обігрівачі, одяг та аптечки зі складів Збройних сил Словаччини, а також продукти харчування, бутильована вода та одяг зі складів словацького МВС.

До надання гуманітарної допомоги також залучили Міністерство закордонних та європейських справ Словаччини.

Допомогу передадуть для Міністерства охорони здоров'я та внутрішніх справ України, обласного підприємства "Донецьктеплокомуненерго" та міської ради Покровська Донецької області.

Доправлення гуманітарного вантажу відбудеться транспортом, оплаченим Європейською комісією, уточнило словацьке МВС.

Нагадаємо, після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, бо "нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату".

Разом з тим Фіцо обіцяв не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам – зокрема й в Україні.