Словакия отправляет в Украину гумпомощи на более 200 тысяч евро

Министерство внутренних дел Словакии в четверг, 4 января, объявило об отправке в Украину очередной партии гуманитарной помощи для зимнего периода стоимостью почти 203,5 тысячи евро.

Об этом говорится в сообщении словацкого МВД, которое цитирует "Европейская правда".

В состав груза весом 21 тонна вошли электрогенераторы, обогреватели, одежда и аптечки со складов Вооруженных сил Словакии, а также продукты питания, бутилированная вода и одежда со складов словацкого МВД.

К оказанию гуманитарной помощи также привлекли Министерство иностранных и европейских дел Словакии.

Помощь передадут для Министерства здравоохранения и внутренних дел Украины, областного предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" и городского совета Покровска Донецкой области.

Доставка гуманитарного груза состоится транспортом, оплаченным Европейской комиссией, уточнило словацкое МВД.

Напомним, после назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, потому что "пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата".

Вместе с тем Фицо обещал не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам – в том числе и в Украине.