Словаччина у 2024 році передасть Україні дві машини для розмінування

Міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар у понеділок підтвердив наміри країни після зміни влади продовжити гуманітарну допомогу, зокрема надаючи засоби для розмінування.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на словацьке інформагентство TERAZ, Бланар сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Голова словацького МЗС підкреслив, що Словаччина хоче допомогти українцям взимку і спрямує свою гуманітарну допомогу в цьому напрямку, а також готує допомогу у сфері розмінування.

"Словацька Республіка профінансує українській стороні виробництво двох машин для розмінування Božena IV, які мають бути на службі в Херсонській області на початку наступного року", – сказав він.

Bozena-4

Бланар також повторив слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що влада країни не надаватиме військову допомогу Україні.

"Однак усі комерційні питання, пов'язані з контрактами на постачання зброї, є справою окремих компаній, які торгують або працюють у Словаччині, і уряд не чинитиме жодних перешкод для цього", – наголосив міністр.

Як нагадує "Мілітарний", Словаччина раніше передала Україні 10 дистанційно керованих систем розмінування Bozena-4 та Bozena-5 словацького виробництва.

Після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

8 листопада стало відомо, що уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро, запропонований його попередниками.