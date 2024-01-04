Зеленський поговорив із прем’єркою Італії, яка головує у G7 у 2024 році

Президент Володимир Зеленський у четвер, 4 січня, розповів про телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, чия держава цього року головує в "Групі семи".

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Голова держави подякував Італії за підтримку Києва, повідомив про ситуацію на фронті й останні масовані ракетні обстріли Росією України.

За словами Зеленського, Мелоні підтвердила готовність продовжувати допомогу з посиленням української протиповітряної оборони. Сторони також обговорили можливість спільного оборонного виробництва.

Окремо лідери згадали про підготовку зустрічі радників щодо "формули миру", яка відбудеться в Давосі за кілька тижнів й доручили активізувати двосторонню роботу щодо безпекових зобов’язань для України.

Зеленський також відзначив підтримку Італією України на рівні "Групи семи" та в Європейському Союзі.

"Обговорили з Джорджею і питання фінансової та політичної підтримки України Євросоюзом. Італія з нами у цьому, і це додає впевненості не лише Україні, а й усім, хто прагне, щоб наша Європа вистояла проти російських ударів", – підсумував президент.

Нагадаємо, з 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.

До складу "Групи семи" входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання. Росію вигнали з цього формату після окупації Криму у 2014 році.