Зеленский поговорил с премьером Италии, которая председательствует в G7 в 2024 году

Президент Владимир Зеленский в четверг, 4 января, рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, чье государство в этом году председательствует в "Группе семи".

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Глава государства поблагодарил Италию за поддержку Киева, сообщил о ситуации на фронте и последних массированных ракетных обстрелах Россией Украины.

По словам Зеленского, Мелони подтвердила готовность продолжать помощь с усилением украинской противовоздушной обороны. Стороны также обсудили возможность совместного оборонного производства.

Отдельно лидеры упомянули о подготовке встречи советников по "формуле мира", которая состоится в Давосе через несколько недель и поручили активизировать двустороннюю работу по безопасности обязательств для Украины.

Зеленский также отметил поддержку Италией Украины на уровне "Группы семи" и в Европейском Союзе.

"Обсудили с Джорджей и вопросы финансовой и политической поддержки Украины Евросоюзом. Италия с нами в этом, и это придает уверенности не только Украине, но и всем, кто хочет, чтобы наша Европа выстояла против российских ударов", – подытожил президент.

Напомним, с 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.

В состав "Группы семи" входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, а также ЕС как объединение. Россию выгнали из этого формата после оккупации Крыма в 2014 году.