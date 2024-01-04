Прем’єрка Італії за військову допомогу Україні: Без цього війна буде ближчою до нас

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вважає, що подальша допомога Україні зброєю необхідна для того, аби забезпечити паритет на полі бою з Росією, інакше ж війна загрожує поширитись ближче до її країни.

Про це Мелоні сказала на підсумковій пресконференції в четвер, 4 січня, яку транслювало агентство ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Голова італійського уряду відкинула твердження, що "ми не повинні надсилати зброю в Україну, тому що це призведе до ескалації конфлікту".

"Я гадаю, що все якраз навпаки. Єдиний шанс для України сісти за будь-який стіл, досягти будь-якого дипломатичного рішення, будь-якого столу переговорів – це зберегти баланс, рівновагу між силами на місцях", – пояснила вона.

"І якби ми зробили те, що нам пропонують ті, хто каже, що ми не повинні підтримувати Україну, у нас не було б миру. У нас було б вторгнення, а отже, війна ближче до дому", – додала Мелоні.

У грудні Рада міністрів Італії підтримала продовження на ще один рік – до кінця 2024-го – повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні. Рішення ще має затвердити італійський парламент.

Нагадаємо, рішення про надання Україні військової допомоги ухвалив ще попередній уряд Італії на чолі з Маріо Драгі. Після приходу восени 2022 року до влади прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні її Рада міністрів вирішила продовжити ці повноваження на 2023 рік.

На сьогодні публічно повідомлялось про щонайменше сім італійських пакетів військової допомоги. У жовтні голова Міноборони Італії Гвідо Крозетто говорив про підготовку восьмого.