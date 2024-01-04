У Пентагоні спростували утилізацію "непридатних" ATACMS, які могли б відправити Україні

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер назвав неправдивими твердження американського журналу Newsweek про нібито наміри утилізувати далекобійні ракети ATACMS, термін придатності яких сплив.

Про це Райдер сказав на брифінгу в четвер, 4 січня, відповідаючи на питання кореспондентки "Голосу Америки" Карли Бебб, передає "Європейська правда".

На прохання прокоментувати матеріал Newsweek про утилізацію ATACMS і те, чому їх не будуть натомість відправляти в Україну, речник Пентагону сказав: "Ми перевірили ці повідомлення, і вони не є правдивими. Це неправда".

Райдер, однак, не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву.

Напередодні Newsweek опублікував матеріал, у якому стверджує, що Сполучені Штати мають "сотні" цих далекобійних ракет, термін експлуатації яких вичерпується і які через це підлягатимуть утилізації.

Варто зауважити, що матеріал цитує лише експертні думки, насамперед колишнього радника головнокомандувача ЗСУ Деніела Райса та екскомандувача силами США в Європі Бена Годжеса, й жодні офіційні джерела – анонімні чи ні.

У жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.