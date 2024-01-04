В Пентагоне опровергли утилизацию "непригодных" ATACMS, которые могли бы отправить Украине

Представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер назвал ложными утверждения американского журнала Newsweek о якобы намерениях утилизировать дальнобойные ракеты ATACMS, срок годности которых истек.

Об этом Райдер сказал на брифинге в четверг, 4 января, отвечая на вопрос корреспондента "Голоса Америки" Карлы Бэбб, передает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать материал Newsweek об утилизации ATACMS и то, почему их не будут взамен отправлять в Украину, представитель Пентагона сказал: "Мы проверили эти сообщения, и они не являются правдивыми. Это неправда".

Райдер, однако, не уточнил, планируют ли США передать упомянутые установки Киеву.

Накануне Newsweek опубликовал материал, в котором утверждает, что Соединенные Штаты имеют "сотни" этих дальнобойных ракет, срок эксплуатации которых исчерпывается и которые из-за этого подлежат утилизации.

Стоит заметить, что материал цитирует только экспертные мнения, прежде всего бывшего советника главнокомандующего ВСУ Дэниела Райса и экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, и никакие официальные источники – анонимные или нет.

В октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.