Білий дім назвав пріоритетну зброю у майбутній допомозі США Україні

В адміністрації президента Сполучених Штатів назвали посилення протиповітряної оборони (ППО) України пріоритетом в майбутніх пакетах військової допомоги, яку Вашингтон готовий надавати Києву.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у переліку озброєнь, на який Білий дім хоче отримати додаткове фінансування від Конгресу, США вважають пріоритетними засоби ППО.

"Протиповітряна оборона була б першою в цьому списку", – зазначив Кірбі.

Він вказав, що найефективнішою відповіддю на жахливе насильство Росії проти українського народу є продовження надання Києву життєво необхідних засобів ППО та інших видів військового обладнання.

"Для цього нам потрібно, щоб Конгрес без зволікань схвалив наш запит на додаткове фінансування для України", – додав представник адміністрації президента США.

Раніше у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Перед цим президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Читайте також: В гості за зброєю і грошима: чи змінив візит Зеленського підтримку України з боку США