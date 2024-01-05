Белый дом назвал приоритетное оружие в будущей помощи США Украине

В администрации президента Соединенных Штатов назвали усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины приоритетом в будущих пакетах военной помощи, которую Вашингтон готов предоставлять Киеву.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в перечне вооружений, на который Белый дом хочет получить дополнительное финансирование от Конгресса, США считают приоритетными средства ПВО.

"Противовоздушная оборона была бы первой в этом списке", – отметил Кирби.

Он указал, что самым эффективным ответом на ужасное насилие России против украинского народа является продолжение предоставления Киеву жизненно необходимых средств ПВО и других видов военного оборудования.

"Для этого нам нужно, чтобы Конгресс без промедлений одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины", – добавил представитель администрации президента США.

Ранее в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Перед этим президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

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