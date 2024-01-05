Держдеп: Україна вийде з війни незалежною та сильною державою

Державний департамент США не вважає, що поточний перебіг війни в Україні складається на користь Росії.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

"На полі бою відбуватимуться події як в один, так і в інший бік, де кожна сторона здобуватиме або втрачатиме територію. Але якщо поглянути на кінцеву мету цієї війни, то цілком очевидно, що Україна вийде з неї незалежною, сильною, з покращеною економікою та орієнтованою на Захід державою", – зазначив він.

Водночас, нагадав Міллер, РФ від самого початку хотіла, щоб Україна не просто орієнтувалася на схід, а щоб вона була частиною Росії.

"Я думаю, що люди часто забувають про реальні ставки у цій війні та про те, якою була справжня мета Владіміра Путіна, а також чого Україна насправді досягла і чого вона продовжує досягати. Пам'ятайте, що Путін розпочав цю війну як війну за тотальне завоювання, де він хотів захопити Україну", – сказав Міллер.

Раніше в Білому домі заявили, що армія РФ за два роки досі не засвоїла уроки загарбницької війни против України.

Також в адміністрації президента США не вважають, що президент РФ Владімір Путін готовий вести переговори про припинення загарбницької війни проти України попри окремі повідомлення в ЗМІ.

Раніше видання The New York Times стверджувало про нібито готовність російського президента Владіміра Путіна до укладання "перемир’я", якщо Київ і Захід визнають російськими незаконно окуповані території України.